Sénégal : Le projet de loi durcissant la répression de l'homosexualité examiné le 11 mars

Le projet de loi visant le durcissement de la législation anti-homosexualité au Sénégal sera examiné en séance plénière le mercredi 11 mars 2026. Porté par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce texte introduit des clarifications majeures, notamment une définition précise des comportements constitutifs d'« actes contre nature » et la pénalisation de l’apologie ainsi que du financement de tels actes.



Bien que les autorités aient initialement évoqué une criminalisation, ce projet de durcissement prévoit des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans, assorties d'amendes de 2 à 10 millions FCFA.





L'une des dispositions les plus fermes concerne les actes commis sur des mineurs, pour lesquels la peine maximale sera obligatoirement prononcée, sans possibilité de sursis ou de réduction de peine en dessous du minimum légal. Ousmane Sonko a assuré devant l'Assemblée nationale que ce nouveau cadre juridique produira « les mêmes résultats » que la criminalisation initialement prévue dans le programme du parti au pouvoir.





MS/NDARINFO



