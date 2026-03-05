Saisie de 3 kg de drogue à Sédhiou, un étudiant de l'UGB sous les verrous

Un étudiant en deuxième année de Sociologie à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, identifié sous le nom de Mamadou Diallo, a été arrêté le 1er mars 2026 par la brigade de gendarmerie de Sédhiou.



Originaire de Kolda, le jeune homme a été intercepté au poste de Diana Malary, sur la route nationale n°21, alors qu'il circulait sur une moto de type « Jakarta ». Lors d'un contrôle routier à l'entrée du village de Kéréwane, les gendarmes ont découvert trois kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans son sac à dos.





L'arrestation a été marquée par la fuite du complice de l'étudiant, qui a réussi à s'échapper dans la végétation environnante au moment de l'interception. Il a été placé en garde à vue à la brigade de Sédhiou, tandis que la drogue et le véhicule ont été saisis sous scellés. Selon des sources proches du dossier, le fuyard a été formellement identifié et fait l'objet de recherches intensives. Cette affaire secoue particulièrement la communauté universitaire de l'UGB, où le suspect poursuivait son cursus académique.



MS/NDARINFO



