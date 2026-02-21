Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Protection des mineurs : Le Ministère de la Famille durcit le ton face aux violences infantiles

Samedi 21 Février 2026

Face à la recrudescence inquiétante des cas de pédocriminalité et de violences faites aux enfants, le Ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités a publié un communiqué d'une fermeté absolue.

Dénonçant des actes "inacceptables" qui portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique des mineurs, les autorités réaffirment leur engagement à poursuivre et punir toute infraction avec la plus grande rigueur. Le Ministère lance un appel pressant à la mobilisation générale des communautés pour renforcer la vigilance et garantir un environnement sûr à chaque enfant du Sénégal.
 

Dans ce contexte d'alerte, les populations sont invitées à signaler immédiatement touttémoin ou connaissance d'abus en appelant le 116 (numéro gratuit) ou en contactant directement la Police ou la Gendarmerie.
 

MS/NDARINFO
 


