Lutte contre le trafic : La BRS de Sédhiou démantèle un convoi de chanvre indien vers la Guinée-Bissau

Samedi 21 Février 2026

Lutte contre le trafic : La BRS de Sédhiou démantèle un convoi de chanvre indien vers la Guinée-Bissau

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou a réalisé un coup de filet majeur ce samedi 21 février 2026 vers 4h du matin, en saisissant 56 kg de chanvre indien de la variété "verte". L'opération, menée dans le secteur de Koussi, a permis l'interpellation d'un convoyeur alors qu'il se dirigeait à vélo vers la Guinée-Bissau avec un complice.

Si ce dernier a réussi à prendre la fuite en abandonnant 32 blocs de drogue, le suspect arrêté a été trouvé en possession de 24 kg répartis dans des sacs en sisal et un sac à dos.
 

Lors de son interrogatoire, le mis en cause a avoué agir pour le compte d'un commanditaire local. Pour ce convoyage transfrontalier à haut risque, il devait percevoir une rémunération de 60 000 FCFA. L'individu a été placé en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent pour identifier le reste du réseau.
 

MS/NDARINFO
 


