Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop nie avoir reçu 300 millions pour sa campagne

L’ancien ministre du Développement industriel, Moustapha Diop, a été extrait de prison ce jeudi pour être présenté devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF).



Inculpé pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics estimés à 300 millions de FCFA, le maire de Louga a subi une audition au fond dans le cadre de l’affaire Tabaski Ngom. Cette dernière, ancienne comptable à l’Aprosi et à la CRSE, accuse l'ancien ministre d'avoir reçu cette somme, issue de fonds détournés, pour financer sa campagne lors des élections législatives de novembre 2024.





Face au magistrat instructeur et en présence du procureur de la République financier adjoint, Abdoulaye Diouf, Moustapha Diop a catégoriquement contesté les accusations portées contre lui.



Il a soutenu n’avoir reçu aucun fonds de la part de l'ex-comptable, affirmant que celle-ci ne dispose d’aucune preuve pour étayer ses déclarations. Pour la suite de l’instruction, le juge prévoit d'organiser une confrontation entre Moustapha Diop et Tabaski Ngom afin d'éclairer les faits entourant ce détournement présumé de 766 millions de FCFA dont l'ancienne comptable est elle-même poursuivie.





MS/NDARINFO



