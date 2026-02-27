L'État assume les ponctions sur les salaires, la tension monte avec les enseignants

L’État assume la rigueur face aux grévistes en intensifiant le bras de fer avec les enseignants du G7 à travers l'application de retenues massives sur les salaires via la plateforme eSolde. Cette mesure, qualifiée de légale par le Gouvernement, s'appuie sur le principe strict du « service fait » pour justifier les ponctions financières.



L’inspecteur du Travail, Abdou Fouta Diakhoumpa, a rappelé à cet effet que le salaire constitue la contrepartie directe du travail réellement effectué par les agents.





Face à ce durcissement, le Front syndical dénonce une stratégie d'intimidation et une hostilité affichée de la part des autorités.Alors que le Gouvernement maintient sa ligne de fermeté pour décourager les débrayages, les organisations syndicales fustigent une atteinte à la liberté d'action des travailleurs de l'éducation.



MS

