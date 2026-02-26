Saint-Louis : Entreprendar Phase 3 vise 116 jeunes avec 3 parcours entrepreneuriaux

"Cette année, on vise vraiment à impacter 116 jeunes et femmes à travers trois parcours", a expliqué Amath Koné, directeur de CONCREE. L'itinéraire Business sélectionnera dix porteurs de projets qui suivront un programme intensif d'un mois. Les trois meilleurs projets bénéficieront chacun d'un fonds d'amorçage de 2 500 dollars.





Le parcours Agribusiness concernera également dix jeunes et femmes qui seront incubés dans un espace de prototypage agroalimentaire. "Ils seront accompagnés pour pouvoir créer de nouveaux produits. Les trois meilleurs projets vont chacun bénéficier de 3 000 dollars", a précisé M. Koné.





Le troisième parcours, l'incubation piscicole, débuté en phase 2, permettra aux deux cohortes sorties de cette phase de recevoir un appui pour démarrer une activité autonome de production piscicole (tilapia et clarias). Deux nouveaux groupes seront également accompagnés pendant huit mois sur les sites de Langue de Barbarie et Goxu Mbacc.





Depuis son lancement en octobre 2021, le programme a accompagné plus de 2 450 entrepreneurs sur trois phases. La phase 1 (2021-2022) s'était concentrée sur l'identification des bénéficiaires et la création des premiers écosystèmes entrepreneuriaux. La phase 2 (2023-2024) avait déployé le modèle de fermes-écoles piscicoles.





La phase 3 prévoit également l'organisation d'un hackathon où 50 jeunes, pendant trois jours, utiliseront la méthode du Design Thinking pour concevoir des idées de projets répondant à des défis identifiés dans l'écosystème local.



PLUS D'INFOS :







