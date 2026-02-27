Connectez-vous
4 avril 2026 à Saint-Louis : Le gouverneur promet un défilé "mémorable et grandiose"

Vendredi 27 Février 2026

4 avril 2026 à Saint-Louis : Le gouverneur promet un défilé "mémorable et grandiose"

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, promet un défilé du 4 avril 2026 mémorable avec un programme riche en activités coordonné par la zone militaire n°2.

S’exprimant ce jeudi lors d’un Comité régional de développement (CRD), le chef de l’exécutif régional a annoncé une célébration « grandiose » comprenant un défilé à pied et motorisé mobilisant l’ensemble des acteurs locaux. Les festivités phares, qui se dérouleront du 1er au 4 avril, intégreront également un tournoi de football fraternel et des initiatives culturelles portées par le centre culturel et le service régional du tourisme pour valoriser le patrimoine de la capitale du nord.
 

Une innovation majeure marquera cette édition avec l'organisation d'une balade fluviale impliquant les unités des Forces de défense et de sécurité (FDS) afin de mettre à profit le fleuve Sénégal. Cette rencontre préparatoire, tenue en présence du commandant de la Zone militaire n°2, le colonel Alioune Samassa, et du commandant de la Légion de gendarmerie nord, Mody Kâ, a permis de stabiliser les premières activités de ce dispositif.

L'objectif affiché par le gouverneur est de permettre aux populations de Saint-Louis de s'approprier pleinement cet événement national à travers une mobilisation exceptionnelle mêlant ferveur patriotique et richesse culturelle.
 

MS/NDARINFO
 


