CAN 2025 : Le Maroc lance une nouvelle offensive juridique contre le Sénégal

Vendredi 27 Février 2026

CAN 2025 : Le Maroc lance une nouvelle offensive juridique contre le Sénégal

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) continue de contester vigoureusement les décisions et les sanctions prises par la Confédération africaine de football (CAF) à l’issue de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal (1-0). Réunie ce jeudi, l'instance marocaine a qualifié les mesures disciplinaires d'« injustes » à son encontre et de trop clémentes envers les Lions de la Teranga, annonçant la tenue prochaine d'une réunion extraordinaire pour organiser sa riposte juridique.

La FRMF affirme sa volonté de défendre ses intérêts par toutes les voies légales afin de préserver les règlements du football, précisant que la procédure relative aux incidents de la finale est toujours en cours.
 

De son côté, la Fédération Sénégalaise de Football a opté pour une stratégie d'apaisement en décidant de ne pas faire appel des sanctions de la CAF. Cette décision intervient alors que 18 supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison ferme la semaine dernière à la suite des échauffourées ayant émaillé la rencontre à Rabat.

Si le Sénégal conserve officiellement son titre continental, les menaces de recours marocains et les condamnations judiciaires maintiennent un climat de tension électrique entre les deux instances sportives.
 

MS/NDARINFO
 


