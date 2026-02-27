Hajj 2026 : Le Sénégal franchit la barre des 10 000 inscrits, les médecins mobilisés

Le Sénégal a atteint près de 78 % de son quota de pèlerins pour l'édition 2026 du Hajj, avec environ 10 000 candidats déjà enrôlés sur les 12 860 places accordées par l'Arabie Saoudite. Initialement prévue pour le 8 février, la clôture des inscriptions a été prolongée de quelques jours suite à une requête de la Délégation générale au pèlerinage auprès des autorités saoudiennes.



La Déléguée générale, Mame Dougué, a précisé que les enregistrements se poursuivent tant que la plateforme électronique reste ouverte, bien que la fermeture puisse intervenir à tout moment. Sur le terrain, une vingtaine de médecins assurent les visites d'aptitude, ayant déjà déclaré 9 000 pèlerins aptes au départ.





Malgré cette progression, l'inquiétude domine chez les voyagistes privés qui gèrent 11 000 des 12 860 places disponibles. Cheikh Tidiane Samb, porte-parole des privés, pointe une lenteur des inscriptions due à une conjoncture économique difficile, ce qui fragilise les agences ayant contracté des prêts bancaires.



Les 1 860 places restantes sont dévolues à la Délégation générale. Le calendrier des vols est déjà fixé, avec des départs prévus du 8 au 20 mai 2026 et des retours programmés entre le 4 et le 12 juin 2026.





MS/NDARINFO



