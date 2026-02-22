Connectez-vous
Dimanche 22 Février 2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur
Invité de l’émission "En Vérité", le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, a dévoilé l’ambitieux plan de relance du secteur ferroviaire sénégalais.

Déplorant le déclin d'un réseau passé de 1 034 km à l'indépendance à seulement 114 km aujourd'hui, le ministre a qualifié cette régression de « plus grande erreur de réglage » du développement national. Sous l'impulsion du président de la République, un nouveau schéma directeur est en cours pour réhabiliter les lignes existantes et en construire de nouvelles aux standards internationaux.

Les priorités sont clairement définies : les axes Dakar–Saint-Louis et surtout Dakar–Tambacounda. Pour ce dernier, stratégique pour le fret et la sécurité routière, Yankhoba Diémé a révélé que les travaux de réhabilitation sont déjà achevés à plus de 90 %. Cette relance vise non seulement à redynamiser l'économie des villes gares, mais aussi à réduire drastiquement le trafic de poids lourds et les accidents de la route.

MS/NDARINFO
 

