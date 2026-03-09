Drame au Liban : Un prêtre pacifique meurt sous les bombes israéliennes

Le père Pierre al-Rai, prêtre respecté du village de Qlayaa, a été tué ce lundi 9 mars 2026 lors d'intenses bombardements israéliens dans le sud du Liban, selon les médias d'État libanais. Figure de résistance pacifique, l'homme d'Église était apparu quelques jours plus tôt dans une vidéo virale, affirmant son refus catégorique de quitter sa demeure malgré l'escalade des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah.



« Je suis prêt à mourir chez moi... les seules armes que nous portons sont la paix, la bonté et l’amour », avait-il déclaré avec émotion.



L'armée israélienne, qui n'a pas commenté ce décès spécifique, maintient ses ordres d'évacuation pour toute la zone située au sud du fleuve Litani, affirmant cibler des positions stratégiques du Hezbollah.



En réaction à ce drame, les habitants de Qlayaa ont manifesté pour exiger un déploiement massif de l'armée libanaise afin de sanctuariser la ville et d'empêcher l'infiltration de groupes armés, craignant que leur localité ne devienne un champ de bataille permanent.





