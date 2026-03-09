PASTEF : Ousmane Sonko lance la Commission Nationale de Placement des Cartes

Par une décision datée du 8 février 2026, Ousmane Sonko, Président du parti PASTEF - Les Patriotes, a annoncé la création de la Commission Nationale de Placement des Cartes (CNPC). Cette instance a pour mission de piloter, organiser et superviser la vente des cartes de membres sur l'ensemble du territoire sénégalais ainsi que dans la diaspora.



Cette mesure marque une étape cruciale dans la structuration du parti, visant à évaluer sa base militante et à assurer le renouvellement de ses structures de base.





La CNPC est dirigée par le vice-président chargé des structures, assisté par le secrétaire général et plusieurs secrétaires nationaux. La décision précise également les modalités d'acquisition : tout citoyen sénégalais âgé d'au moins 18 ans peut acheter sa carte, éditée en formats physique et digital avec une validité de cinq ans. Les tarifs sont fixés à 1000 FCFA pour le Sénégal et l'Afrique, et à 20 euros/dollars pour le reste du monde.



Les revenus générés seront répartis stratégiquement, la majeure partie (60 %) étant allouée au Trésor national du parti pour soutenir ses activités futures.





MS/NDARINFO



