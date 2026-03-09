Drame à Saraya : Un jeune de 25 ans tué dans un éboulement sur un site d'orpaillage

La zone aurifère de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, a été le théâtre de deux drames distincts ce week-end, entraînant le décès de deux jeunes orpailleurs dans les localités de Saiensoutou et Bondala.



Selon des sources sécuritaires relayées par l’APS, le premier corps a été découvert samedi 7 mars 2026, flottant dans un fossé aux abords du village de Saiensoutou.



La victime, un homme de 33 ans dont le corps présentait un état de décomposition avancée, a dû être inhumée sur place après l'alerte donnée par un passant.





Le second incident est survenu le lendemain, dimanche 8 mars, sur un site d'orpaillage près de Bondala. Un jeune Sénégalais de 25 ans, résidant à Saiensoutou, a perdu la vie à la suite d'un éboulement soudain. Alors qu'il cherchait de l'ombre sous une formation rocheuse pour échapper à la forte chaleur, la structure s'est effondrée, l'ensevelissant sous les débris.



Malgré les tentatives de secours désespérées de ses camarades, le jeune homme n'a pas survécu. Son corps a été transféré à la morgue de l'hôpital régional de Kédougou.





MS/NDARINFO





