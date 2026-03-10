Connectez-vous
Affaire Pierre Robert : Les aveux chocs de son complice B. Diallo à la DIC

Mardi 10 Mars 2026

Affaire Pierre Robert : Les aveux chocs de son complice B. Diallo à la DIC

L’enquête internationale sur le réseau de pédocriminalité de Pierre Robert livre des détails glaçants suite aux aveux de son principal complice sénégalais, B. Diallo. Interpellé à Kaolack par la Division des Investigations Criminelles (DIC), cet homme de 41 ans, conducteur de moto-jakarta, a révélé le mode opératoire du prédateur français.

Recruté sur Facebook en 2015, Diallo agissait comme un « formateur au sexe », chargé d'enrôler des mineurs issus de milieux défavorisés pour les initier à des actes contre-nature, filmant ses ébats pour les envoyer à son commanditaire en France.
 

L’audition, menée en présence d’enquêteurs français dépêchés à Dakar, a mis en lumière un projet encore plus sinistre : la création d'un véritable « Centre de formation au sexe pour enfants » dans la capitale sénégalaise. Pierre Robert aurait transféré des sommes conséquentes à B. Diallo pour financer cette structure, projet qui n’a heureusement jamais abouti.

Au total, quatorze ressortissants sénégalais impliqués dans ce vaste réseau ont été écroués par le Doyen des juges pour une liste de crimes accablants, allant de la traite d’êtres humains à la transmission volontaire du VIH/Sida.
 

MS

 


