Saraya : 19 cases ravagées par un incendie à Kharakhéna

Mardi 10 Mars 2026

Un violent incendie a ravagé, ce lundi 9 mars 2026, au moins 19 cases dans le village de Kharakhéna, situé dans le département de Saraya (sud-est du Sénégal). Le feu s'est déclaré aux environs de 6 heures du matin, se propageant avec une rapidité fulgurante sous l'effet de vents violents.

Ce village, connu pour ses importantes activités minières artisanales (orpaillage), a vu plusieurs de ses habitations réduites en cendres en seulement quelques minutes.
 

Face à l'absence de secours immédiats, les populations locales se sont fortement mobilisées pour tenter de circonscrire les flammes avec des moyens de fortune. Si le bilan matériel est lourd pour les victimes qui ont tout perdu, aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'est à déplorer, selon des sources sécuritaires. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte du sinistre, alors que la zone de Kharakhéna reste vulnérable en raison de la forte densité de constructions précaires liées à l'activité minière.
 

MS/NDARINFO
 


