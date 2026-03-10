Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
REJOINDRE NOTRE CHAÎNE WHATSAPP
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Réseaux sociaux : Un système de chantage WhatsApp avec 500 membres démasqué par la DIC

Mardi 10 Mars 2026

Réseaux sociaux : Un système de chantage WhatsApp avec 500 membres démasqué par la DIC

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a porté un coup d'arrêt majeur à un réseau criminel complexe opérant entre Dakar et Kaolack. Ce lundi 9 mars 2026, quinze individus ont été déférés devant le parquet à la suite d'une opération de grande envergure menée dans un appartement meublé de Nord Foire.

Les charges retenues sont particulièrement lourdes : association de malfaiteurs, proxénétisme, escroquerie, chantage à caractère sexuel, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.
 

L'enquête a révélé un système de chantage sophistiqué orchestré via deux comptes WhatsApp regroupant près de 500 membres. Le mode opératoire consistait à filmer devs victimes à leur insu lors d'ébats intimes pour ensuite exiger des rançons sous menace de diffusion des images sur les réseaux sociaux.

Plus alarmant encore, les examens médicaux pratiqués durant la garde à vue ont révélé la séropositivité de cinq membres du groupe, confirmant les soupçons de transmission volontaire du virus dans le cadre de leurs activités de proxénétisme.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.