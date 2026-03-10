Réseaux sociaux : Un système de chantage WhatsApp avec 500 membres démasqué par la DIC

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a porté un coup d'arrêt majeur à un réseau criminel complexe opérant entre Dakar et Kaolack. Ce lundi 9 mars 2026, quinze individus ont été déférés devant le parquet à la suite d'une opération de grande envergure menée dans un appartement meublé de Nord Foire.



Les charges retenues sont particulièrement lourdes : association de malfaiteurs, proxénétisme, escroquerie, chantage à caractère sexuel, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.





L'enquête a révélé un système de chantage sophistiqué orchestré via deux comptes WhatsApp regroupant près de 500 membres. Le mode opératoire consistait à filmer devs victimes à leur insu lors d'ébats intimes pour ensuite exiger des rançons sous menace de diffusion des images sur les réseaux sociaux.



Plus alarmant encore, les examens médicaux pratiqués durant la garde à vue ont révélé la séropositivité de cinq membres du groupe, confirmant les soupçons de transmission volontaire du virus dans le cadre de leurs activités de proxénétisme.





MS/NDARINFO



