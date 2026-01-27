"Affaire des serviettes" : La sortie controversée du patron des arbitres

Une semaine après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0, a.p.), l'« affaire des serviettes » continue de susciter interrogations. La prise de position d'Olivier Safari Kabene, président de la commission des arbitres de la CAF, lors d'une intervention sur Canal+ Afrique, alimente le débat.





Invité à commenter cet épisode qui avait vu des ramasseurs de balle, des agents de sécurité et des joueurs marocains intervenir pour retirer la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy, le responsable de la CAF a livré une analyse qui fait réagir.





"C'est un problème que l'organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir", a-t-il déclaré. "La serviette n'est pas un équipement d'un joueur ou d'un gardien. Lorsqu'un gardien s'accompagne d'une serviette, ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play."





Cette lecture place la responsabilité principalement sur l'utilisation de la serviette par le gardien, sans mentionner explicitement les intrusions dans la surface de réparation ni l'incident impliquant Yehvann Diouf, doublure de Mendy, qui avait été poussé au sol alors qu'il tentait de restituer l'objet.





Le gardien niçois était revenu publiquement sur cet épisode : "Figure-toi qu'un ramasseur de balle m'a dit : 'sois fair-play'", avait-il raconté. "Je lui ai répondu : 'fair-play de quoi ? C'est vous qui prenez les serviettes et c'est moi qui ne suis pas fair-play alors que je viens juste remettre des serviettes ?'"





Cette sortie médiatique intervient alors que la commission de discipline de la CAF doit se prononcer dans les prochains jours sur les incidents survenus lors de cette finale. L'analyse du président de la commission des arbitres pourrait influencer la lecture institutionnelle de ces événements.





La question se pose également concernant le contenu du rapport de l'arbitre de la finale, Jean-Jacques Ndala, et sa mention éventuelle de cet incident.





Dans un contexte où les questions de neutralité arbitrale et de crédibilité institutionnelle sont régulièrement soulevées dans le football africain, ces déclarations alimentent les interrogations sur l'impartialité de l'analyse des incidents survenus lors de cette finale.





La CAF n'a pas encore communiqué officiellement sur cet épisode ni sur les suites disciplinaires éventuelles.





MS/NDARINFO





