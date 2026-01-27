Vol Air France dérouté : l'odeur d'une valise en cause

Un vol Air France reliant Paris à Dakar a été contraint de se poser dimanche 25 janvier 2026 à Nouakchott en Mauritanie en raison du contenu de la valise d'un passager. L'incident, rapidement résolu, n'a fait aucun blessé.





Selon les informations transmises par la compagnie aérienne, le bagage cabine d'un des passagers est à l'origine de ce déroutement inattendu. Le vol AF719, un Boeing 777, avait décollé de Paris en direction de Dakar.





Aux alentours de 00h49, soit moins de deux heures après son envol, l'appareil a été contraint de se poser sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtoun après avoir émis le signal d'alarme 7700. Cette alerte peut être déclenchée pour diverses raisons et signale généralement une urgence à bord.





Dans ce cas précis, une odeur suspecte émanant de la cabine est à l'origine de la décision du commandant de bord de dérouter l'appareil. "Après vérifications, l'odeur émanait du bagage cabine de l'un des clients à bord, gênant les autres passagers", explique Air France dans un communiqué.





La compagnie aérienne a précisé que des vérifications ont été effectuées une fois l'avion posé à Nouakchott. Après identification de la source de l'odeur, la valise en question a été débarquée de l'appareil.





Air France déplore "les désagréments liés à cette situation" pour l'ensemble des passagers du vol, qui ont subi un retard important dans leur voyage. Une fois le bagage problématique retiré, l'avion a pu repartir, non pas vers sa destination initiale de Dakar, mais en direction de Paris d'où il était parti.





L'appareil a atterri dans la capitale française aux alentours de 9h30, soit plusieurs heures après l'horaire initialement prévu. Les passagers à destination de Dakar ont dû être reprogrammés sur d'autres vols.





La nature exacte du contenu de la valise n'a pas été précisée par la compagnie aérienne. Aucune menace sécuritaire n'a été signalée et l'incident relève davantage d'un problème de gêne pour les autres passagers que d'un danger réel.





Ce type d'incident, bien que rare, rappelle l'importance des contrôles de bagages et de la vigilance à bord des appareils. Les protocoles de sécurité ont été respectés et l'équipage a agi conformément aux procédures en vigueur.





MS/NDARINFO



