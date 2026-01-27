Parcelles Assainies : La victime résiste à ses agresseurs

Le Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, ce 25 janvier 2026, à l'interpellation d'un individu pour vol en réunion commis de nuit avec violences et usage d'arme blanche (gaz asphyxiant).





Les faits se sont déroulés aux abords du stade municipal de l'Unité 17, où se tenait un concert. Selon les éléments de l'enquête, la victime s'était isolée pour passer un appel téléphonique lorsqu'elle a été abordée par le mis en cause et deux complices.





Les assaillants ont feint de vouloir utiliser le téléphone de la victime pour passer un appel. Devant son refus, l'un d'eux l'a aspergée de gaz asphyxiant avant de lui porter un coup de poing au visage.





Malgré l'agression et l'intervention des deux autres acolytes qui l'ont malmenée pour la déposséder de son téléphone portable, la victime a fait preuve de résistance. Elle a réussi à s'agripper aux vêtements de l'un des assaillants, ce qui a permis son identification.





Avec l'aide de témoins oculaires qualifiés de "bonnes volontés" dans le rapport, le suspect a été maîtrisé sur place avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ses deux complices ont toutefois réussi à prendre la fuite, emportant avec eux le téléphone portable dérobé ainsi que l'arme utilisée lors de l'agression.





Alertés rapidement, les éléments de la Brigade de recherches se sont immédiatement rendus sur les lieux pour prendre en charge l'individu et le conduire au siège du service. Le suspect a été placé en position de garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte.





Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les deux complices en fuite. Les autorités appellent toute personne disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête à se manifester auprès des services de police.





Cet incident rappelle l'importance de la vigilance dans les lieux publics, particulièrement lors d'événements rassemblant du monde. Il souligne également le rôle crucial que peuvent jouer les témoins dans la résolution des affaires criminelles.





La Brigade de recherches des Parcelles Assainies poursuit ses investigations pour démanteler ce groupe de malfaiteurs et récupérer le butin ainsi que l'arme du crime.





MS/NDARINFO



