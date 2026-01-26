Rabat : Sonko se recueille au mausolée Mohamed V avant l'ouverture de la Commission mixte et un déjeuner royal

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est recueilli lundi au mausolée de Mohamed V à Rabat, première étape protocolaire d'un agenda chargé marquant l'ouverture de la quinzième Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine.





Arrivé tôt le matin à l'aéroport international Rabat Salé à bord d'un vol spécial affrété par Air Sénégal, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par son homologue marocain Aziz Akhannouch avant de se rendre au mausolée pour se recueillir à la mémoire du grand-père de l'actuel souverain marocain, en compagnie du ministre porte-parole du gouvernement marocain Moustapha Baitas.





Après cette étape protocolaire, la délégation sénégalaise a rejoint le siège du gouvernement marocain pour une rencontre bilatérale en tête-à-tête entre les deux Premiers ministres, précédant l'ouverture officielle de la Commission mixte. Cette session permettra de faire l'état des relations entre les deux pays et de renforcer davantage leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.





Les travaux de la Commission débuteront par les interventions de la ministre marocaine de l'Économie et des Finances Nadia Fettah et de son homologue sénégalais Abdourahmane Sarr. Suivront les ministres de l'Agriculture Ahmed Bouari et Mabouba Diagne, puis les ministres de l'Industrie et du Commerce Ryad Mezzour et Serigne Guèye Diop.





Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sera également abordé avec les interventions des ministres Azzedine El Midaoui et Daouda Ngom. La première partie de la Grande Commission mixte sera conclue par une note de synthèse des deux ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Cheikh Niang.





Les deux délégations procéderont ensuite à l'adoption d'une déclaration conjointe avant de clôturer les travaux par une allocution finale des deux chefs de gouvernement. Une cérémonie de signature d'accords de coopération entre les deux pays est prévue dans la foulée.





Un déjeuner sera offert à la partie sénégalaise par Sa Majesté le roi Mohamed VI, selon l'agenda officiel de cette première journée. Dans l'après-midi, Ousmane Sonko enchaînera plusieurs rencontres institutionnelles avec le président de la Chambre des Représentants du Maroc, le président de la Chambre des Conseillers et le ministre marocain des Affaires étrangères.





Le chef du gouvernement sénégalais poursuivra sa visite officielle mardi et mercredi à Rabat et Casablanca.





MS/NDARINFO d'après l'APS



