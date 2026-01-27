Sonko à Casablanca : "Nous visons 170 accords avec le Maroc"

Considérant que le niveau des échanges entre les deux pays ne correspond pas à ce qu'il devrait être, Ousmane Sonko a invité les deux parties à "une lucidité collective". "Nos relations commerciales sont en forte progression, mais elles sont largement en deçà de nos potentiels stratégiques. Ce constat est loin d'être une critique, mais une invite à faire mieux et autrement", a-t-il déclaré.

