France : L'Assemblée vote l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Les députés français se sont prononcés pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, lors d'un vote lundi soir à l'Assemblée nationale, salué comme "une étape majeure" par le président Emmanuel Macron qui souhaite voir cette interdiction "effective" dès la rentrée prochaine.





Les députés ont adopté l'article phare de la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, par 116 voix contre 23, avec le soutien notamment du camp gouvernemental.





L'article prévoit que "l'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de 15 ans", pour une entrée en vigueur à la rentrée 2026.





"Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c'est ce que préconisent les scientifiques, c'est ce que demandent massivement les Français. Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale vient de dire oui. C'est une étape majeure", a réagi sur X le chef de l'État français.





Emmanuel Macron a ajouté que c'est "au Sénat maintenant de poursuivre ce travail constructif". Le texte doit encore être examiné par la chambre haute du parlement français avant son adoption définitive.





Le président français, qui a fait de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans une priorité, avait annoncé début décembre que le projet de loi devrait être examiné "dès janvier".





Cette mesure s'inscrit dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, leur bien-être et leur développement. De nombreuses études scientifiques ont alerté sur les dangers de l'exposition précoce aux plateformes numériques.





La France devient ainsi l'un des premiers pays européens à légiférer aussi strictement sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. La mise en œuvre effective de cette interdiction soulèvera toutefois des questions techniques, notamment sur les moyens de vérification de l'âge des utilisateurs et le respect de la vie privée.





Cette initiative française pourrait inspirer d'autres pays, notamment en Afrique où la question de la protection des mineurs en ligne devient de plus en plus prégnante avec la démocratisation de l'accès à internet et aux smartphones.





