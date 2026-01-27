Mondial 2030 : La finale se jouera en Espagne, confirme la RFEF

Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), a confirmé que la finale de la Coupe du monde 2030 se jouera en Espagne, dans un Mondial coorganisé avec le Maroc et le Portugal. Une déclaration accompagnée de propos qui suscitent déjà la controverse.
"La finale se jouera ici. L'Espagne a démontré sa capacité organisationnelle", a affirmé le dirigeant espagnol, avant d'ajouter : "Nous avons vu des scènes lors de la Coupe d'Afrique qui nuisent à l'image du football mondial."
Ces propos, perçus comme une référence implicite aux incidents survenus lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, notamment pendant la finale, ont rapidement suscité des réactions dans le monde du football africain.
Le Mondial 2030 sera organisé conjointement par l'Espagne, le Maroc et le Portugal, marquant la première fois qu'une Coupe du monde se déroule sur deux continents. Le Maroc, pays africain co-organisateur, ne pourra donc pas accueillir la finale de la compétition selon cette annonce.
La décision de la RFEF repose, selon Rafael Louzán, sur des arguments d'organisation et de capacité d'accueil. L'Espagne dispose effectivement d'infrastructures éprouvées et d'une expérience dans l'organisation de grands événements sportifs.
Toutefois, les propos du président espagnol sur "des scènes qui nuisent à l'image du football mondial" sont interprétés par certains observateurs comme une remise en question des capacités organisationnelles africaines, dans un contexte où le continent aspire à accueillir davantage de grandes compétitions internationales.
Le Maroc a déjà démontré sa capacité à organiser des événements d'envergure, accueillant notamment plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres compétitions continentales. Le royaume chérifien avait également candidaté à plusieurs reprises pour l'organisation de la Coupe du monde avant d'obtenir la co-organisation de l'édition 2030.
Cette déclaration intervient quelques jours seulement après la finale controversée de la CAN 2025, marquée par des incidents arbitraux qui ont suscité de vifs débats dans le monde du football.
La question de l'attribution de la finale du Mondial 2030 devrait faire l'objet de discussions au sein des instances internationales du football. La FIFA n'a pas encore officiellement confirmé cette annonce de la RFEF.
