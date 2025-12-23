Agropole Sud : Diomaye annonce 109 milliards FCFA pour transformer la Casamance

Selon le Chef de l'État, en 2026, l'État va injecter 41 milliards de francs CFA supplémentaires dans la construction de cet agropole destiné aux trois régions du sud du pays : Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le président effectuait cette visite en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.
Un hub agro-industriel pour la Casamance
L'agropole Sud va permettre aux entreprises de "s'y implanter, de se développer et de valoriser pleinement les potentialités agro-industrielles de la Casamance", a assuré Bassirou Diomaye Faye. Cette infrastructure sera destinée en même temps au stockage et à la transformation des produits agricoles des trois régions méridionales du Sénégal.
De l'avis du président, c'est une priorité d'investir dans la production agricole. "Il ne peut pas y avoir de transformation sans production", a rappelé M. Faye, insistant sur la nécessité de renforcer d'abord les capacités productives avant de développer les infrastructures de transformation.
Il a jugé satisfaisant le rythme auquel évoluent les travaux de l'agropole Sud et a remercié pour cela le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac) et le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) pour leur implication dans ce projet structurant.
50 milliards pour l'agropole Centre en 2026
En 2026, a également annoncé le président, 50 milliards de francs CFA seront investis dans l'agropole Centre, destiné aux régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack, démontrant ainsi la volonté du gouvernement de déployer cette stratégie de développement agro-industriel sur l'ensemble du territoire national.
Le Chef de l'État s'est réjoui de la construction de crèches, de restaurants, de lieux de culte et d'ouvrages sportifs dans les zones agricoles, témoignant d'une approche holistique du développement qui prend en compte le bien-être des travailleurs et de leurs familles.
Objectif : transformer 60% de la production agricole
Le Sénégal aspire à transformer 60 % de sa production agricole dans les prochaines années, selon le président de la République. Cet objectif ambitieux s'inscrit dans la vision de l'Agenda Sénégal 2050 et du Plan Diomaye pour la Casamance, qui fait de la valorisation des produits locaux une priorité nationale.
Cette tournée économique du président en Casamance, entamée samedi, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique de développement territorial du gouvernement. Après le déminage, le bitumage de routes et l'annonce du second pont de Ziguinchor, l'agropole Sud constitue un nouveau pilier du développement économique de cette région naturelle.
Séparée du nord du Sénégal par la Gambie, la Casamance est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique. Les indépendantistes du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance) y ont pris le maquis après la répression d'une marche par les pouvoirs publics sénégalais en décembre 1982.
Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette partie du pays, le conflit ne cesse de baisser d'intensité depuis plusieurs années. En 2020, des opérations menées par l'armée ont permis de démanteler plusieurs bases rebelles, ce qui facilite le retour des personnes déplacées à leur lieu d'habitation et crée les conditions d'un développement économique durable.
LIRE AUSSI :