Agropole Sud : Diomaye annonce 109 milliards FCFA pour transformer la Casamance

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé mardi une hausse significative des investissements de l'État destinés aux agropoles, le budget de l'agropole Sud devant passer de 57 à 109 milliards de francs CFA. Cette annonce majeure a été faite lors de sa visite du parc agro-industriel d'Adéane, dans la région de Ziguinchor, dans le cadre de sa tournée économique en Casamance.