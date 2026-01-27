Ousmane Sonko : "D'ici quelques années, des Sénégalais investiront au Maroc"

Le Sénégal vit une transition marquée par de "profondes mutations et de nouveaux paradigmes" dont la mise en œuvre inclut la préservation des intérêts des parties concernées, notamment les entreprises marocaines, a assuré mardi à Casablanca le Premier ministre Ousmane Sonko.





"Pour les entreprises marocaines qui sont déjà établies au Sénégal, nous assurerons la transition pour préserver les intérêts de chaque partie par rapport à ce changement de paradigme", a-t-il déclaré devant des investisseurs lors d'un forum économique.





Le Chef du gouvernement co-présidait cette rencontre avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, dans la capitale économique du royaume. Organisé à l'initiative de la CGEM en partenariat avec l'APIX, le forum a réuni des opérateurs économiques des deux pays en présence de plusieurs ministres et diplomates.





"Le Sénégal sait où il veut aller et comment y aller. Il y a une vision politique derrière", a lancé Ousmane Sonko, détaillant les priorités définies dans les secteurs cruciaux pour porter les transformations structurelles nécessaires.





Le Premier ministre a mis en avant les grands projets nationaux : zones économiques spéciales, infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, réseau gazier, grand transfert d'eau avec les autoroutes de l'eau, ainsi qu'un encadrement juridique devenu plus favorable.





Il a également insisté sur les potentialités dans des secteurs tels que les mines, le logement social et l'énergie. "L'objectif est d'avoir une énergie en quantité, en qualité et avec des coûts abordables en puisant notamment dans les possibilités offertes par les énergies renouvelables", a expliqué le Chef du gouvernement.





Ousmane Sonko a annoncé un renversement progressif des flux d'investissement : "Il y a beaucoup d'entreprises marocaines au Sénégal, mais d'ici quelques années, des investisseurs sénégalais vont s'établir au Maroc. Cela permettra aux deux pays de créer des joint-ventures en vue d'arriver à un hub régional qui servira de modèle."





Cette déclaration témoigne de l'ambition du gouvernement sénégalais de transformer le pays en plateforme régionale d'investissement, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec le Maroc.





Deux panels ont clôturé ce forum économique, dont celui portant sur la présentation des opportunités d'investissement et le climat des affaires dans les deux pays.





