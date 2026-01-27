Mercato : Iliman Ndiaye dans le viseur de Manchester United

Selon le média britannique TEAMtalk, Manchester United aurait placé Iliman Ndiaye sur sa liste de priorités pour le mercato estival. L'international sénégalais, récemment sacré champion d'Afrique avec le Sénégal, continue de briller avec Everton cette saison.





Avec quatre buts et deux passes décisives en Premier League, le joueur de 24 ans attire les regards des grands clubs européens. Les Red Devils voient en Ndiaye un joueur capable de renforcer leur attaque et de compléter leur effectif, à l'image de l'impact attendu de recrues comme Matheus Cunha ou Bryan Mbeumo.





Everton, qui a fait d'Iliman Ndiaye l'un des piliers de son projet, ne devrait pas faciliter un départ. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2029 avec les Toffees, ce qui place le club de Liverpool en position de force dans d'éventuelles négociations.





D'après TEAMtalk, l'intérêt de Manchester United pourrait cependant pousser Everton à envisager différentes options pour tirer parti de cette situation, notamment pour renforcer d'autres postes clés dans son effectif. La valeur marchande d'Iliman Ndiaye est estimée à 75 millions de livres (environ 88 millions d'euros), un montant qui témoigne de la progression du joueur sénégalais.





Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été formulée par Manchester United. Le nom d'Iliman Ndiaye circule néanmoins dans les discussions à Old Trafford, où les dirigeants cherchent à renforcer l'équipe pour la saison prochaine.





Le parcours d'Iliman Ndiaye illustre l'ascension d'un joueur qui a su s'imposer en Premier League après des débuts remarqués à Sheffield United. Son sacre continental avec le Sénégal lors de la CAN 2025 a encore rehaussé sa cote sur le marché des transferts.





Reste à savoir si les Mancuniens passeront concrètement à l'action et si Everton acceptera d'ouvrir la porte à un départ de sa star sénégalaise. La fenêtre de transferts estivale s'annonce animée autour du dossier Iliman Ndiaye.





Pour le football sénégalais, l'intérêt d'un club aussi prestigieux que Manchester United pour l'un de ses internationaux constitue une reconnaissance supplémentaire du niveau atteint par les Lions de la Teranga.





MS/NDARINFO





