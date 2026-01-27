Sendou : Une raffinerie d'huiles alimentaires pour réduire les importations

Le Président de la République a inauguré mardi à Sendou la raffinerie MAVAMAR Industries et lancé la zone industrielle de Bargny-Sendou, marquant une étape majeure dans la politique d'industrialisation du pays.





Le projet de raffinerie représente un investissement de 60 milliards de francs CFA, l'un des plus importants investissements industriels privés récents dans le secteur agroalimentaire sénégalais. Cette enveloppe financière traduit l'ambition du groupe Mavamar Industries de s'imposer comme un acteur majeur de la transformation locale.





L'unité industrielle disposera d'une capacité de production de 600 tonnes d'huiles alimentaires par jour, soit près de 180 000 tonnes par an en fonctionnement continu. Cette capacité significative devrait permettre de couvrir une part substantielle des besoins nationaux en huiles de consommation et de réduire considérablement la dépendance aux importations dans ce secteur stratégique.





La raffinerie s'inscrit pleinement dans la politique gouvernementale de valorisation de la transformation locale des matières premières agricoles. L'unité utilisera principalement des graines oléagineuses produites localement, notamment l'arachide, contribuant ainsi à la revalorisation de cette filière historique de l'économie sénégalaise.





Au-delà de la production, ce projet présente un fort potentiel de création d'emplois. Plusieurs centaines de postes seront créés dans l'usine, tandis que des milliers d'emplois indirects devraient émerger dans la chaîne de valeur, depuis la production agricole jusqu'à la distribution des produits finis.





Parallèlement, la zone industrielle de Bargny-Sendou, qui s'étend sur 276 hectares, constitue une initiative d'envergure portée par le secteur privé. Ce projet devrait accueillir diverses unités de production, contribuant à la diversification de l'économie nationale.





La localisation à Sendou, dans le département de Mbour, participe de la stratégie de décentralisation industrielle. Cette commune bénéficie d'atouts logistiques favorables, notamment sa proximité avec le port de Dakar et les principales zones de production agricole du bassin arachidier.





À travers ces projets, l'État réaffirme son engagement à accompagner l'investissement productif et à créer un environnement attractif pour les entreprises, conformément à l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.





