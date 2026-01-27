Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Fin de commandement : Le CEMGA en tournée d'adieu

Mardi 27 Janvier 2026

Fin de commandement : Le CEMGA en tournée d'adieu

Le chef d'état-major général des armées, le général d'armée Mbaye Cissé, a effectué ce mardi 27 janvier 2026 une visite d'adieu aux unités de la zone militaire n°1. La cérémonie s'est déroulée au camp Général Idrissa Fall, selon un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).

Cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées de fin de commandement du chef d'état-major général des armées, qui marque ainsi la fin de son mandat à la tête de l'institution militaire sénégalaise.

La zone militaire n°1, qui couvre une partie importante du territoire national, constitue une composante stratégique du dispositif de défense du Sénégal. Le camp Général Idrissa Fall, qui a accueilli cette cérémonie protocolaire, porte le nom d'une figure historique de l'armée sénégalaise.
 

Ces visites d'adieu constituent une tradition dans les forces armées sénégalaises, permettant au commandant sortant de prendre congé des unités et des hommes qu'il a dirigés durant son mandat. Elles sont l'occasion de saluer l'engagement et le professionnalisme des militaires.
 

Le général d'armée Mbaye Cissé a marqué son passage à la tête de l'état-major général des armées par plusieurs initiatives et réformes visant à moderniser l'institution militaire et à renforcer ses capacités opérationnelles.

MS
 

 


Fin de commandement : Le CEMGA en tournée d'adieu

Fin de commandement : Le CEMGA en tournée d'adieu

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.