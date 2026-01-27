"Aucune sanction mondiale" : La FIFA clarifie sa position

La Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) se réunit ce mardi pour examiner les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation).





Selon des sources journalistiques, la FIFA aurait clarifié sa position : aucune sanction mondiale ne serait appliquée, et la participation des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026 ne serait pas menacée. Cette information, relayée par plusieurs médias, n'a toutefois pas encore été confirmée officiellement par l'instance mondiale.





La commission de discipline examine les incidents qui ont émaillé cette finale, notamment l'interruption du match après la décision de Pape Thiaw, sélectionneur sénégalais, de faire quitter le terrain à ses joueurs suite à un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes de la prolongation.





Le sélectionneur sénégalais pourrait être personnellement concerné par d'éventuelles sanctions de la CAF pour cette décision controversée. Toutefois, ses joueurs sont finalement revenus sur le terrain, permettant la reprise et la conclusion du match, remporté par le Sénégal.





Selon les informations disponibles, la FIFA laisserait à la CAF la responsabilité exclusive de décider des sanctions éventuelles, qui ne s'appliqueraient que dans le cadre des compétitions continentales africaines.





Cette clarification, si elle est confirmée, constituerait un soulagement majeur pour la Fédération sénégalaise de football et les supporters des Lions, qui craignaient des conséquences sur la participation du pays à la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.





La commission de discipline doit également examiner d'autres aspects des incidents survenus lors de cette finale qui a suscité de vives polémiques, notamment concernant l'arbitrage et la gestion de la rencontre.





Les conclusions de la commission devraient être rendues publiques dans les prochains jours. Dans l'attente, les informations concernant la position de la FIFA restent à confirmer officiellement par l'instance mondiale et la CAF.





Cette affaire continue de susciter des débats dans le monde du football africain, une semaine après la victoire sénégalaise qui a permis aux Lions de remporter leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations.





MS/NDARINFO





