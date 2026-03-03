Connectez-vous
Alerte pétrole : L'Iran annonce la fermeture officielle du détroit d'Ormuz

Mardi 3 Mars 2026

Le régime iranien annonce officiellement la fermeture du détroit d'Ormuz. Le général de brigade Ebrahim Jabbari, conseiller des Gardiens de la révolution, a lancé cet avertissement lundi soir sur la télévision d'État, menaçant de détruire tout navire tentant de franchir ce passage stratégique où transite environ 20 % de la consommation mondiale de pétrole.
 

« Le détroit d'Ormuz est fermé. Quiconque tentera de le franchir sera abattu par nos héros dévoués de la marine et de l'armée des Gardiens de la révolution », a martelé le haut responsable militaire. S'adressant directement à la coalition internationale menée par les États-Unis et Israël, il a ajouté avec fermeté : « N'entrez pas dans cette région. » Cette décision fait suite aux frappes massives de l'opération « Fureur épique » qui ont décapité la direction du pays ce week-end.
 

L'obstruction de ce goulot d'étranglement de 33 kilomètres de large fait peser une menace immédiate sur l'économie mondiale. Les marchés pétroliers ont réagi instantanément à cette annonce, craignant une rupture d'approvisionnement majeure. En réponse, l'US Navy a intensifié ses patrouilles dans le golfe d'Oman, laissant présager une confrontation navale directe pour briser le blocus imposé par Téhéran.
 

MS/NDARINFO
 


