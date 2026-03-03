Iran : Rapatriement d'urgence de 9 000 pèlerins d'Arabie saoudite

L'Iran a lancé, ce lundi, une opération d'urgence pour le rapatriement de ses 9 000 pèlerins actuellement présents dans les villes saintes de La Mecque et de Médine. L'annonce a été faite par Alireza Enayati, ambassadeur d'Iran en Arabie saoudite, et relayée par l'agence de presse Mizan. Cette mesure de précaution intervient en plein mois de Ramadan, alors que le conflit régional s'intensifie et que des sites sur le sol saoudien ont été pris pour cible.





Le dispositif logistique mis en place rappelle celui de la guerre de 12 jours ayant opposé Israël à l'Iran en 2025. Faute de liaisons aériennes sécurisées, les pèlerins quitteront le territoire saoudien par voie terrestre via les points de passage frontaliers avec l'Irak, avant de regagner l'Iran. Ce retrait massif signale une dégradation critique de la sécurité diplomatique entre les deux puissances régionales, exacerbée par les récentes frappes de drones contre les installations américaines en Arabie saoudite.





Cette évacuation forcée en période de ferveur religieuse souligne la crainte de Téhéran de voir ses citoyens pris au piège ou utilisés comme levier de pression dans un conflit qui ne cesse de s'étendre. Le choix du transit par l'Irak confirme le rôle de couloir stratégique que joue désormais Bagdad dans les mouvements de population et les communications militaires de l'axe iranien.





MS/NDARINFO



