NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Amazon frappé : Centres de données visés par des drones aux Émirats et à Bahreïn

Mardi 3 Mars 2026

Le géant technologique Amazon a confirmé lundi que ses infrastructures critiques au Moyen-Orient ont été directement prises pour cible. Deux de ses centres de données situés aux Émirats arabes unis ont été frappés par des drones, tandis qu'une attaque similaire à Bahreïn a causé d'importants « dommages physiques » à une autre installation.

Ces frappes ont entraîné des dégâts structurels majeurs et une interruption prolongée de l'alimentation électrique, perturbant gravement les services cloud dans la région.
 

L'entreprise a précisé sur son portail officiel que la remise en service complète sera « longue compte tenu de la nature des dégâts matériels ». Bien qu'Amazon n'ait pas formellement désigné de responsable, ces attaques surviennent en pleine escalade du conflit entre l'Iran et la coalition américano-israélienne.

Le ciblage délibéré d'infrastructures numériques privées marque une nouvelle étape dans la guerre hybride qui secoue le Golfe, affectant désormais le cœur technologique de l'économie mondiale.
 

MS/NDARINFO
 


