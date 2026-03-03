Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ngor : Démantèlement d'un réseau de prostitution et de traite de Nigérianes

Mardi 3 Mars 2026

Ngor : Démantèlement d'un réseau de prostitution et de traite de Nigérianes

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a démantelé, ce 28 février, un réseau de traite transfrontalière d'êtres humains et de proxénétisme opérant dans le quartier de Ngor. L'opération a conduit à l'arrestation de cinq individus, dont une présumée proxénète de nationalité nigériane. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestration, proxénétisme, exploitation d'un salon de massage clandestin, ainsi que pour détention de produits stupéfiants.
 

L'alerte a été donnée via le numéro vert par une jeune victime nigériane appelant désespérément à l'aide. Recrutée dans son pays sous le prétexte fallacieux d'un emploi légal à Dakar, elle s'est retrouvée séquestrée dans un appartement au 4ème étage d'un immeuble de Ngor, contrainte à la prostitution au profit de sa compatriote. Les investigations ont révélé que quatre jeunes filles subissaient le même sort, la gérante encaissant l'intégralité des revenus générés par ces activités illicites.
 

Lors de l'assaut, les policiers ont saisi du chanvre indien, des gélules suspectées d'être de la cocaïne, ainsi qu'un stock important de matériel lié au proxénétisme (stimulants sexuels, lubrifiants et préservatifs usagés). Les suspectes ont reconnu les faits durant leur interrogatoire. L'ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres ramifications de cette filière de traite entre le Nigeria et le Sénégal.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.