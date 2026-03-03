Ngor : Démantèlement d'un réseau de prostitution et de traite de Nigérianes

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a démantelé, ce 28 février, un réseau de traite transfrontalière d'êtres humains et de proxénétisme opérant dans le quartier de Ngor. L'opération a conduit à l'arrestation de cinq individus, dont une présumée proxénète de nationalité nigériane. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestration, proxénétisme, exploitation d'un salon de massage clandestin, ainsi que pour détention de produits stupéfiants.





L'alerte a été donnée via le numéro vert par une jeune victime nigériane appelant désespérément à l'aide. Recrutée dans son pays sous le prétexte fallacieux d'un emploi légal à Dakar, elle s'est retrouvée séquestrée dans un appartement au 4ème étage d'un immeuble de Ngor, contrainte à la prostitution au profit de sa compatriote. Les investigations ont révélé que quatre jeunes filles subissaient le même sort, la gérante encaissant l'intégralité des revenus générés par ces activités illicites.





Lors de l'assaut, les policiers ont saisi du chanvre indien, des gélules suspectées d'être de la cocaïne, ainsi qu'un stock important de matériel lié au proxénétisme (stimulants sexuels, lubrifiants et préservatifs usagés). Les suspectes ont reconnu les faits durant leur interrogatoire. L'ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres ramifications de cette filière de traite entre le Nigeria et le Sénégal.





