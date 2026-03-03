Extradition de Madiambal Diagne : Le verdict de la Cour de Versailles attendu ce 3 mars

Le dénouement judiciaire est imminent dans l'affaire opposant l'État du Sénégal au journaliste et homme d'affaires Madiambal Diagne. La Cour d'appel de Versailles doit rendre, ce mardi 3 mars, son délibéré concernant la demande d'extradition formulée par les autorités de Dakar. Cette décision, très attendue, intervient après l'audience du 2 février dernier où les deux parties ont exposé des arguments irréconciliables.





La défense de Madiambal Diagne plaide pour un rejet systématique de la procédure, invoquant des motivations politiques et des risques d'atteinte aux droits fondamentaux en cas de retour forcé au Sénégal. À l'opposé, l'État du Sénégal soutient avoir apporté toutes les garanties procédurales nécessaires exigées par la justice française pour obtenir le rapatriement de l'administrateur du groupe Avenir Communication.





Le dossier, initialement basé sur un rapport de la CENTIF, semble toutefois entrer dans une phase de décrispation. Selon Libération, tous les proches du journaliste précédemment incarcérés, dont son épouse Mabintou Diagne et ses fils, ont obtenu la liberté provisoire. Le dernier suspect encore en détention, Serigne Omar Mbaye, a également été libéré par la Cour suprême. À l'heure actuelle, plus aucun mis en cause n'est maintenu derrière les barreaux au Sénégal dans cette affaire.





MS/NDARINFO



