Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

Mercredi 25 Février 2026

Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

Un nouveau réseau de présumés homosexuels a été démantelé à Saint-Louis par les éléments de la Section de Recherches (SR). Trois suspects, âgés de 43 à 52 ans, dont deux hommes mariés et un divorcé, sont actuellement entre les mains des enquêteurs qui poursuivent activement la traque des autres membres du groupe, détaille Libération dans sa livraison de ce mercredi. 
 

Parallèlement, à Dakar, le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a ordonné le placement sous mandat de dépôt de quatre individus : Abdourahmane Cissé, Abdoul Diop dit « Dabakh », Saliou Mbaye dit « Zale » et Mansour Baldé dit « Zo Baldé ».

MS/NDARINFO


 


