L’APR installe son Comité de Liaison pour dynamiser le SEN

A travers une note circulaire publiée ce 2 mars, Macky Sall annonce une nouvelle dynamique de restructuration de l'Alliance Pouur ola République (APR). Après le déploiement des Structures Élémentaires Décentralisées (SED) et Centrales (SEC), le parti acté l'installation du Comité de Liaison et de Suivi des Activités du Secrétariat Exécutif National (SEN).



Ce nouveau dispositif vise à rendre l'ensemble des instances plus opérationnelles dans un contexte politique jugé décisif par la direction.





Le Comité de Liaison a reçu pour mission de superviser deux tâches prioritaires à réaliser impérativement avant le 15 mars 2026. Premièrement, chaque structure doit constituer une équipe de coordination limitée à 20 membres. Deuxièmement, un Plan d’Actions général ainsi qu’un programme d’activités trimestriel devront être soumis à cette instance de supervision. Macky Sall insiste sur une exécution rigoureuse de ces instructions pour maintenir la dynamique de remobilisation à tous les échelons du parti.





Cette réorganisation intervient alors que l'ancien chef d'État est pressenti pour de hautes fonctions internationales, tout en cherchant à verrouiller la base de son appareil politique au Sénégal. Le président de l’APR appelle ses responsables à maintenir le cap et l’élan pour faire face aux défis électoraux et politiques de la période à venir.





MS/NDARINFO





