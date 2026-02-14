Connectez-vous
Alimentation, Tabac (+6,5 %) et Logement : les chiffres de l'inflation au Sénégal

Samedi 14 Février 2026

Alimentation, Tabac (+6,5 %) et Logement : les chiffres de l'inflation au Sénégal

Le coût de la vie au Sénégal a connu un nouveau renchérissement à la fin de l'année 2025. Le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne que presque toutes les divisions de consommation sont orientées à la hausse.

Outre les produits alimentaires, des bonds significatifs sont notés dans les services de restauration et d'hébergement (+0,9 %) ainsi que dans l'enseignement (+1,0 %). Les charges liées au logement, incluant l'eau, l'électricité et le gaz, n'ont pas été épargnées avec une progression de 0,5 %.
 

Cette poussée inflationniste a toutefois été partiellement tempérée par certains secteurs stables ou en baisse. Les prix des vêtements et des chaussures sont restés stables au cours de cette période. De son côté, la division de l'information et de la communication se distingue par une baisse de ses tarifs de 0,2 %, contrastant avec la dynamique haussière globale constatée sur les autres services essentiels et l'équipement ménager.
 

MS/NDARINFO
 


