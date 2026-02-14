Enfants de 7 à 13 ans : le réseau de Pierre Robert dénoncé par un « corbeau » à Saly

De sordides révélations secouent Saly à la suite d'une enquête exclusive dévoilant les agissements de Pierre Robert et de son cercle sur de jeunes « talibés ».



Un « corbeau », lui-même infecté par le virus du Sida, a transmis une dénonciation anonyme à l'ambassade de France au Sénégal le 6 août 2024, révélant que Pierre Robert aurait sciemment transmis le Vih à plusieurs jeunes défavorisés lors de partouzes organisées dans sa villa.



L'auteur de la dénonciation affirme également que le suspect lui avait proposé de recruter des « majeurs homosexuels » ainsi que d'enrôler de jeunes enfants de 7 à 13 ans pour leur exploitation lors de soirées.



Les révélations précisent que des « talibés », détournés par le réseau, étaient contraints de jouer le rôle de partenaires dits « passifs » durant ces événements.



Pierre Robert et ses « invités » sont désormais sous le coup d'une vaste traque lancée par les autorités.



MS/NDARINFO



