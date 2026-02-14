Travaux inachevés à Diamniadio : ce que Tahirou Sarr a découvert lors de sa visite de terrain

À la suite d'une visite de terrain effectuée à Diamniadio, le député Pape Tahirou Sarr a vivement critiqué l'entreprise ECOTRA, chargée de travaux de voirie et réseaux divers dans la zone.



Usant de son droit de réponse après avoir été pris à partie par des travailleurs de la société, le parlementaire dénonce une gestion défaillante de chantiers entamés il y a plus de dix ans.



Selon ses déclarations, sur les 21 km de voirie confiés à ECOTRA (sur un ensemble de plus de 100 km), aucune livraison n'a encore été effectuée malgré un délai initialement prévu de quatre ans.





Pape Tahirou Sarr pointe du doigt un gouffre financier important, affirmant que le montant mobilisé est passé de 150 milliards de FCFA au départ à près de 300 milliards de FCFA avec les avenants, sans résultat concret sur le terrain.



Évoquant des « ouvrages bâclés » et des « infrastructures inachevées », le député estime qu'ECOTRA a failli à ses obligations contractuelles.



Face à cette situation, il a annoncé son intention d'interpeller officiellement l'OFNAC, la Cour des comptes et les autres corps de contrôle, tout en déposant une plainte formelle et en saisissant l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire.





MS/NDARINFO





