Opposition : le PDS et le FDR affûtent leurs armes pour une offensive commune

Le PDS et le FDR se rapprochent. Réunis à la permanence Oumar Lamine Badji, les leaders de ces mouvements cherchent à capitaliser sur les crises multiformes qui frappent le pays. L'opposition entend ainsi peser davantage face aux tensions institutionnelles et au malaise social grandissant, notamment après les événements tragiques survenus à l'UCAD.





Ce mouvement d'unité est renforcé par l'appel pressant du FDR au PDS pour la création d'un cadre d'action commun. Cette stratégie vise à consolider les forces de l'opposition pour faire face aux défis économiques et politiques actuels.



Alors que le pays traverse une période d'incertitude, ce regroupement pourrait redéfinir les rapports de force sur l'échiquier national.



MS/NDARINFO

