Santé publique : Le CNLS fait le point sur les 47 000 cas de VIH au Sénégal

Samedi 14 Février 2026

Samedi 14 Février 2026

Santé publique : Le CNLS fait le point sur les 47 000 cas de VIH au Sénégal

La situation épidémiologique du Sida au Sénégal fait l'objet de précisions majeures de la part du Dr Safiétou Thiam. Lors d'une intervention sur la RTS1, la Secrétaire exécutive du CNLS a révélé que le pays compte 47 000 personnes vivant avec le VIH, avec une prépondérance marquée chez les femmes qui représentent la moitié des cas (23 500 patients).

Les enfants constituent une part plus réduite avec moins de 3 000 cas recensés.
 

Le rapport souligne que certains groupes sociaux demeurent particulièrement vulnérables face à la maladie, notamment en raison des modes de transmission par voie sexuelle ou sanguine.

Malgré ces défis, le Sénégal affiche des résultats encourageants en matière de prise en charge : 90 % des patients diagnostiqués bénéficient de traitements antirétroviraux.

Cette performance est le fruit d'une politique active de décentralisation des soins et de la généralisation de la gratuité des traitements sur l'ensemble du territoire national.


MS/NDARINFO

 


