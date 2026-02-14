Détention de supporters sénégalais : l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles officiellement saisi

La mobilisation pour la libération des supporters sénégalais détenus à l'étranger franchit une nouvelle étape diplomatique. Me Kabou a officiellement saisi l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles pour contester la procédure en cours, qualifiée d'irrégulière.



La défense pointe du doigt un manque total de transparence, affirmant que les détenus sont maintenus en prison sans avoir reçu de notification claire sur les raisons de leur emprisonnement.



Cette saisine intervient dans un contexte de pression croissante de la part de la diaspora sénégalaise qui réclame justice et assistance pour ses compatriotes. Me Kabou espère, par cette démarche auprès de la représentation marocaine en Belgique, faire la lumière sur les conditions de détention et obtenir une issue rapide pour les supporters concernés.





MS




