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Appel au limogeage d'Ousmane Sonko : Tirs à boulets rouges sur Mayoro Diop

Dimanche 5 Avril 2026 - 08:07

Appel au limogeage d'Ousmane Sonko : Tirs à boulets rouges sur Mayoro Diop

Les déclarations de Baye Mayoro Diop réclamant le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko ont suscité une vive réaction des militants de Pastef. Ces derniers ont multiplié les critiques sur les réseaux sociaux, qualifiant les propos du Directeur de la Coopération décentralisée de diffamatoires envers la tête de file du gouvernement.
 

Les patriotes rappellent le passé de M. Diop au sein du parti, exclu en 2025 pour avoir créé un mouvement, et interprètent cette sortie comme une tentative de déstabilisation au profit de la coalition Diomaye Président. 

Dans sa déclaration qui a soulevé l'ire des partisans d'Ousmane Sonko, Diop estime, que l’actuel premier ministre du Sénégal «méprise nos Institutions». Il évoque «l'organisation par le PM, sans gêne, d'une activité au même moment où le Président de la République devait adresser un message à la Nation», en guise d’illustration.

Et d’assurer : «Tant que ce manque de respect vis-à-vis de notre pays et du Président ne cessera pas, je n'arrêterai pas de le dénoncer.
 

MS/NDARINFO
 


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