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Exclu du groupe WhatsApp de "Diomaye Président" : Siré Sy s'en prend à Mimi Touré

Dimanche 5 Avril 2026 - 12:25

Exclu du groupe WhatsApp de "Diomaye Président" : Siré Sy s'en prend à Mimi Touré
L'analyste politique Siré Sy a annoncé son retrait forcé du groupe WhatsApp de la coalition "Diomaye Président". Cette exclusion, confirmée par l'intéressé ce dimanche, intervient dans un contexte de divergences croissantes au sein de la mouvance au pouvoir concernant le soutien à la candidature de Macky Sall et l'analyse du dernier discours présidentiel.


Siré Sy interpelle directement le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Il pointe la responsabilité d'Aminata Touré, administratrice dudit groupe aux côtés de Samba Gueye et Lababa, dans les tensions stratégiques actuelles.

L'analyste estime que le Président a commis une erreur en suivant les orientations de l'ancienne Première ministre sur la question de la candidature de Macky Sall.
 

Siré Sy met en garde le Chef de l'État contre une future confrontation politique avec Aminata Touré. Selon lui, cette dernière pourrait causer davantage de difficultés au régime que les tensions internes avec Pastef et Ousmane Sonko. Il annonce la publication prochaine d'une analyse détaillée sur le parcours et les motivations de Mme Touré depuis 2014.
 

MS/NDARINFO
 


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