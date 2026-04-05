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Affaire Mayoro Diop : Le ministère de l'Urbanisme condamne les attaques contre Ousmane Sonko

Dimanche 5 Avril 2026 - 12:18

Affaire Mayoro Diop : Le ministère de l'Urbanisme condamne les attaques contre Ousmane Sonko
Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a réagi officiellement ce dimanche à la publication polémique de Baye Mayoro Diop visant le Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans un communiqué, les services du ministre Moussa Bala Fofana condamnent avec fermeté des propos jugés d'une « particulière gravité ».


L'administration souligne que les déclarations de M. Diop, réclamant le limogeage du chef du gouvernement, sont en totale contradiction avec les exigences de responsabilité, de retenue et de loyauté inhérentes à la fonction publique. Le ministère précise que ces propos, tenus à titre personnel, n'engagent en aucun cas l'institution ni l'administration sénégalaise dans son ensemble.
 

Le communiqué révèle également que le Directeur de la Coopération décentralisée faisait déjà l'objet d'un suivi disciplinaire. Depuis septembre 2025, l'intéressé a été convoqué à plusieurs reprises par le Ministre et le Secrétaire général pour des rappels à l'ordre et des notifications de sanctions encourues. Cette sortie médiatique pourrait entraîner de nouvelles mesures disciplinaires à l'encontre du haut fonctionnaire.
 

MS/NDARINFO
 


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