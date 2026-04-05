Direct - Lutte sénégalaise : L'ambiance bouillante au fief de Sa Thiès ce dimanche

La banlieue dakaroise, fief de l'écurie Double Less, est entrée dans une phase d'effervescence ce dimanche à quelques heures du choc royal contre Modou Lô. Les partisans de Sa Thiès se sont mobilisés en masse pour soutenir leur champion dans sa quête pour le titre de Roi des Arènes.





Le challenger Sa Thiès, réputé pour sa fougue et sa puissance athlétique, fait face au patron de l'arène dont l'expérience et la maîtrise technique constituent les principaux atouts. À Guédiawaye, les supporters affichent une détermination sans faille, convaincus de la capacité de leur lutteur à créer l'exploit et à ramener la couronne dans leur localité.





Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les principaux carrefours de la ville pour prévenir tout débordement avant le départ des caravanes vers l'Arène nationale. Ce duel, qui oppose deux styles radicalement différents, représente l'un des enjeux majeurs de la saison de lutte 2026.



MS



