DIRECT : Ambiance de feu aux Parcelles Assainies chez Modou Lô !

Les Parcelles Assainies vibrent ce dimanche au rythme du « Combat Royal » opposant Modou Lô à Sa Thiès. Le Roi des Arènes remet son titre en jeu dans un duel qui mobilise des milliers de supporters au sein de son fief.





Modou Lô aborde cette confrontation avec le statut de favori, fort d'une expérience acquise lors de ses dernières sorties victorieuses. De son côté, Sa Thiès, challenger ambitieux, cherche à renverser la hiérarchie pour s'emparer de la couronne royale.



Le dispositif sécuritaire a été renforcé aux abords du stade et dans les quartiers périphériques pour encadrer l'affluence des amateurs de lutte. Les premières délégations des deux écuries sont attendues dans l'arène en fin d'après-midi pour les rituels mystiques précédant le coup de sifflet de l'arbitre.



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