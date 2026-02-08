18e édition de la Ziarra d'El Hadji Tafsir Ibrahima Fall : Un appel fort pour les daaras

La 18e édition de la Ziarra dédiée à El Hadji Tafsir Ibrahima Fall s'est tenue ce samedi à Pikine Diokoul. Cet événement a rassemblé d'anciens disciples et fidèles venus du Sénégal et de l'étranger pour exprimer leur gratitude envers leur guide.



La journée a été rythmée par la lecture de Kamils et des séances de zikrs, accompagnées de prières pour la paix et la cohésion sociale dans le pays.



Ibrahima Gaye, président de l’association des anciens disciples, s'est félicité de la réussite de l'organisation et de l'engagement des membres. Il a profité de cette tribune pour lancer un appel au gouvernement sénégalais afin de renforcer le soutien aux daaras.



Un message a également été adressé aux parents d'élèves pour une implication accrue dans l'éducation religieuse.



