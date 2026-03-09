Horreur à Sicap Mbao : Dix individus arrêtés pour viol collectif sur une mineure de 14 ans

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé, ce 6 mars 2026, un réseau de dix individus impliqués dans une affaire de viol collectif sur une mineure de 14 ans. L'alerte a été donnée par le père de la victime qui, après avoir constaté la disparition de sa fille au soir de la rupture du jeûne, a fini par la retrouver vers 1 heure du matin dans un appartement situé au deuxième étage d'une demeure à Sicap Mbao.



Sur place, le parent a surpris les agresseurs en plein acte et est parvenu, avec l'aide d'un tiers, à neutraliser deux suspects avant de les conduire au poste.





L'enquête a rapidement permis l'interpellation des huit autres fugitifs. Selon les déclarations de la victime, elle aurait été enlevée puis séquestrée pour subir des abus répétés. Les examens gynécologiques réalisés au centre de santé Khadimou Rassoul ont confirmé la présence de spermatozoïdes, attestant de la violence des faits.



Si la majorité des mis en cause reconnaît les rapports sexuels, ils tentent de nier l'enlèvement en alléguant un consentement de la mineure, une ligne de défense balayée par le cadre légal strict sur la protection des mineurs. Tous ont été placés en garde à vue.





MS/NDARINFO



